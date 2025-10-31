Ejército
Un muerto y un herido tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería
EFE
Almería
Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería), según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.
Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 30 de octubre de 2025
- Se suspenden las clases en las universidades pero se mantiene la actividad en colegios y conservatorios
- Andalucía financiará por primera vez 3.700 millones de deuda sólo a través de bancos y fondos privados
- Renfe suspende los trenes de Cercanías en Sevilla y corta conexiones con Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba
- A qué horas lloverá hoy jueves en Sevilla: esta es la previsión de Aemet
- Sevilla sufre la mayor tromba de agua desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado