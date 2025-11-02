Violencia de género
Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista
La víctima, de 21 años, recibió un tiro en la cara y permanece hospitalizada en estado grave
Andrea San Martín
La Policía Nacional ha detenido al novio de la joven de 21 años que resultó herida de un disparo en la cara este sábado en Leganés (Madrid) y mantiene abierta una investigación por un posible delito de violencia machista.
Según han informado fuentes policiales a EFE, el joven, de 20 años, fue arrestado en la tarde del sábado como presunto autor de delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género, después de que la víctima fuese trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El detenido asegura que el disparo fue accidental
El arrestado explicó a los agentes que ambos regresaban de madrugada al domicilio del joven cuando encontraron una caja con un arma en la calzada. Según su versión, se la llevaron a casa y, mientras la manipulaban, el arma se disparó "de forma accidental", alcanzando a la chica en el pómulo.
Tras el suceso, ambos habrían bajado nuevamente a la calle, dejado el arma entre unos arbustos y llamado a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios y agentes llegaron al lugar, hallaron a la joven herida y sola en el suelo, según las mismas fuentes.
El arma, recuperada por la Policía
La Policía Nacional ha recuperado la pistola en los arbustos donde, supuestamente, fue ocultada y continúa las pesquisas para esclarecer las circunstancias del disparo.
Los hechos ocurrieron a las 6:55 horas del sábado en la avenida de la Lengua Española, una zona de ocio próxima al recinto La Cubierta, donde se celebraba una fiesta de Halloween.
- Artillería recupera su calle central: será peatonal desde este viernes y conectará San Bernardo con Eduardo Dato
- Horarios y recorrido de la Esperanza de Triana en su vuelta de la Catedral este sábado
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 1 de noviembre de 2025
- El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
- Tanques de tormentas en Triana y Sevilla Este y un colector en el Cerro: el plan para proteger la ciudad de inundaciones
- Los Juzgados de Primera Instancia comienzan a llegar a Palmas Altas: 'Lo de venir lejos lo asumes, pero ¿cómo funcionamos?
- El primer colegio de Entrenúcleos y el nuevo instituto de Bermejales toman impulso: la Junta prevé licitar obras en 2026
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 31 de octubre de 2025