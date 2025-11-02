Sucesos
Muere atropellado un menor de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
Un vehículo arrolló al niño, que se encontraba en la carretera
Un niño de once años ha muerto este domingo tras ser atropellado en la autovía A-92, a la altura de la localidad granadina de Huétor Tájar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
El accidente ocurrió a las 06:45 horas en el kilómetro 201 de la autovía, cuando un vehículo que circulaba por la zona arrolló al menor, que se encontraba en la carretera, según ha detallado la Guardia Civil en declaraciones a Europa Press.
Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades del hecho.
- Artillería recupera su calle central: será peatonal desde este viernes y conectará San Bernardo con Eduardo Dato
- Horarios y recorrido de la Esperanza de Triana en su vuelta de la Catedral este sábado
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 1 de noviembre de 2025
- El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
- Tanques de tormentas en Triana y Sevilla Este y un colector en el Cerro: el plan para proteger la ciudad de inundaciones
- Los Juzgados de Primera Instancia comienzan a llegar a Palmas Altas: 'Lo de venir lejos lo asumes, pero ¿cómo funcionamos?
- ¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet
- El primer colegio de Entrenúcleos y el nuevo instituto de Bermejales toman impulso: la Junta prevé licitar obras en 2026