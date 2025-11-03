Investigación
Aparece el cadáver de un joven de 27 años en una empresa de gestión de residuos en Alicante
La víctima estaba entre cartones recogidos en contenedores y la Policía Nacional baraja que se trata de una muerte accidental
Un operario de una empresa de gestión de residuos de Alicante descubrió el pasado viernes el cadáver de un joven mientras manipulaba cartones y papeles recogidos por un camión de los contenedores de reciclaje.
La víctima es un joven marroquí de 27 años al que le consta un arresto por estancia irregular en España y la hipótesis inicial que baraja la Policía Nacional es que se trata de una muerte accidental.
Lesiones en la cabeza
El cadáver del fallecido presentaba lesiones en la cabeza, pero la autopsia ha concluido que pueden ser heridas causadas por la maquinaria empleada en la recogida y reciclaje de los residuos.
Los hechos sucedieron el pasado viernes a última hora de la mañana, cuando la Policía Nacional recibió una llamada de una empresa de gestión de residuos de Alicante donde habían encontrado el cadáver de una persona entre los cartones destinados al reciclaje.
Al lugar acudieron efectivos del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica.
En el examen inicial del cuerpo no se apreciaron heridas de arma blanca o de fuego, ni otras lesiones que apuntaran a una muerte de etiología homicida. Sí presentaba graves lesiones en la cabeza, pero se barajó que podrían haber sido causadas por la maquinaria del camión que recoge el cartón y el papel de los contenedores de reciclajes.
La investigación policial baraja una muerte accidental, aunque no se ha podido determinar si el joven estaba durmiendo dentro del contenedor cuando pasó el camión de recogida y no tuvo tiempo de pedir ayuda, o bien tuvo algún problema de salud previo.
En noviembre del pasado año, un joven de 22 años que se había quedado dormido dentro de un contenedor de papel salvó la vida gracias al conductor del camión, que se dio cuenta de su presencia y paró a tiempo la máquina de prensado.
- Incertidumbre y cambio brusco en el tiempo: el frío llega a Andalucía esta semana
- Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
- ¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet
- Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
- El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
- Los Juzgados de Primera Instancia comienzan a llegar a Palmas Altas: 'Lo de venir lejos lo asumes, pero ¿cómo funcionamos?
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 2 de noviembre de 2025
- Impulso a la mejora y construcción de 600 viviendas en el Polígono Sur: la Junta instalará su oficina a final de año