Evacuada una persona tras caerse mientras practicaba parapente en Algodonales

Una persona ha resultado herida en un accidente mientras practicaba parapente en la localidad gaditana de Algodonales, según ha informado Emergencias 112, que es quien ha atendido la incidencia en primera instancia.

Según detallan en una nota de prensa, el teléfono de emergencias recibió un aviso a las 13:40 horas en el que solicitaba ayuda para una persona que había resultado herida en el suelo tras sufrir una caída cuando practicaba parapente. Los hechos ocurrieron en una zona conocida como Mirador de Levante, uno de los puntos más altos de la Sierra de Líjar.

La sala de emergencias activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias, que movilizó un helicóptero, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate. Los sanitarios desplazados al lugar efectuaron el traslado del herido al Hospital Puerta del Mar, en Cádiz.

Hace apenas un mes, en la Serranía de Ronda, también resultó herida una mujer en un accidente de similares características. La mujer, de 64 años, tuvo que ser rescatada tras sufrir un accidente de parapente en el municipio malagueño de Montecorto. Aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda.