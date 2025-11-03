Investigan la muerte de dos personas cuyos cadáveres han aparecido en Puerto Banús y en Algarrobo

La Guardia Civil investiga las circunstancias de las muertes de dos personas cuyos cuerpos han sido localizados este lunes en Puerto Banús (Marbella) y en una zona de rocas de Algarrobo Costa, en el otro extremo de la provincia malagueña, en dos sucesos que no están vinculados.

El primer hallazgo se ha producido sobre las 14.30 horas, cuando una embarcación semirrígida, similar a las narcolanchas que operan en toda la zona de influencia del Estrecho de Gibraltar y en el Mar de Alborán, se ha acercado a la bocana de Puerto Banús con varias personas a bordo que han depositado el cuerpo de un varón en el muelle donde se encuentra la gasolinera del recinto portuario y luego se han marchado mar adentro.

Fuentes cercanas al caso aseguran que todo apunta a que la embarcación y sus tripulantes formarían parte de una organización dedicada al narcotráfico, ya que la lancha mostraba todas las características de las que se utilizan para transportar hachís o el combustible para que estas puedan operar, estas últimas conocidas como petaqueras. Las fuentes han añadido que el hombre parecía moribundo, aunque los sanitarios que se han trasladado hasta allí sólo han podido certificar su fallecimiento.

El instituto armado ha activado el protocolo judicial, que supuso el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde los forenses determinarán las causas de la muerte.

Algarrobo Costa

Casi una hora antes, sobre las 13:40 horas, un ciudadano ha llamado al 112 para informar de la presencia en el mar de un cadáver, concretamente en una zona de rocas de la playa de La Mezquitilla, en Algarrobo Costa. El aviso ha provocado la inmediata movilización del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil, los bomberos, Policía Local y sanitarios. Tras la recuperación del cuerpo de una mujer, también ha sido trasladado al IML, donde también se trabajará en su identificación.