Sucesos
Muere un trabajador tras caerse desde el tejado de una nave en un polígono de Úbeda
Los servicios sanitarios que han acudido al lugar sólo han podido confirmar su fallecimiento
Un trabajador de unos 40 años ha fallecido tras caerse, durante la mañana de este lunes, desde el tejado de una nave situada en la localidad jiennense de Úbeda, según ha confirmado Emergencias 112, que es quien ha gestionado en primera instancia este suceso.
El 112 ha atendido a las 10:00 horas una llamada de socorro que alertaba de un trabajador caído del tejado de una nave situada entre las calles Artesanía y Cristalería, en el Polígono Industrial Los Cerros. De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.
Los servicios operativos que se han personado en el lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima y han informado de la activación del protocolo judicial.
Además, desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
