Policía Nacional
Detenido un fugitivo por homicidio y abuso sexual cuando huía a Gibraltar
La detención se llevó a cabo el pasado 18 de octubre cuando el fugitivo intentaba evadir la acción de la justicia española abandonando el país
EP
Un individuo de nacionalidad portuguesa, sobre el que recaían cuatro órdenes de búsqueda y detención por delitos de homicidio doloso, abuso sexual y lesiones ha sido detenido en Línea de la Concepción (Cádiz) cuando de cruzar la frontera hacia Gibraltar.
La detención se llevó a cabo el pasado 18 de octubre cuando el fugitivo intentaba evadir la acción de la justicia española abandonando el país, ha informado la Policía Nacional en una nota.
El individuo viajaba en un vehículo ocupado por tres personas más y en el momento de la detención se encontraba sentado en el asiento traser, intentando pasar desapercibido para evitar ser localizado por los agentes.
Gracias a la intervención de los efectivos policiales se logró identificar y detener al prófugo sin ningún tipo de resistencia, procediéndose posteriormente al traslado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes.
La detención la realizaron efectivos de la Policía Nacional destinados en el Puesto de Policía y Control de la Comisaría Local de la Línea de la Concepción.
- Una vaguada pondrá en alerta a Andalucía con lluvias intensas, tormentas y viento: 'Hay que estar preocupados
- Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
- Incertidumbre y cambio brusco en el tiempo: el frío llega a Andalucía esta semana
- Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
- Del Prado a Palmas Altas y de Sevilla Este a Triana: en 2030 el metro estará en obras en dos líneas por primera vez
- El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
- Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón
- Las próximas obras en La Cartuja costarán 10 millones y se centrarán en los interiores, accesos e iluminación