Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía

Arrestado en Granada un fugitivo con orden de detención noruega por abuso sexual y fraude

El arrestado contaba con una orden europea de arresto y extradición

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

Granada

La Policía Nacional ha arrestado en Granada a un fugitivo con una orden activa de detención noruega por abuso sexual y fraude, un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca que ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional.

Según han informado fuentes de este cuerpo armado, el arrestado contaba con una orden europea de detención y extradición -OEDE- dictada por las autoridades judiciales de Noruega.

Se trata de un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca de 66 años, sin antecedentes policiales en España pero condenado a prisión por los delitos de abuso sexual y fraude al Gobierno noruego.

Los agentes tuvieron supieron del interés por detenerlo de la Brigada Central de Crimen Organizado y activaron un dispositivo de búsqueda que resultó efectivo.

La detención ha tenido lugar en un municipio del área metropolitana de Granada en el que residía.

Los agentes comprobaron que el arrestado desayunaba todas las mañanas en la misma cafetería, lugar donde establecieron un dispositivo para su búsqueda y posterior detención.

El detenido fue condenado por el Tribunal de Apelación de Borgating en 2022 por los delitos de abuso y fraude y ha pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  2. El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
  3. Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
  4. La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía
  5. La obra del Benito Villamarín se retrasa y el Betis activa 'el plan B': nuevos plazos y más tiempo en La Cartuja
  6. Del Nido Benavente, investigado por un delito de estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos
  7. Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón
  8. Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 525 a 650 euros al mes: estarán protegidas durante 50 años

Los trabajadores de Tussam piden ser "agentes de la autoridad" para evitar las "continuas agresiones" hacia sus conductores

Los trabajadores de Tussam piden ser "agentes de la autoridad" para evitar las "continuas agresiones" hacia sus conductores

Fallece el periodista Ismael Gaona, actual coordinador de comunicación de Atlantic Copper

Fallece el periodista Ismael Gaona, actual coordinador de comunicación de Atlantic Copper

Arranca la reforma de Jiménez Becerril: talas y plantaciones de árboles desde la Barqueta hasta el Alamillo

Arranca la reforma de Jiménez Becerril: talas y plantaciones de árboles desde la Barqueta hasta el Alamillo

Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Desmantelan en Osuna una red de cultivo de marihuana con más de 1.500 plantas listas para la venta

Desmantelan en Osuna una red de cultivo de marihuana con más de 1.500 plantas listas para la venta

Arrestado en Granada un fugitivo con orden de detención noruega por abuso sexual y fraude

Arrestado en Granada un fugitivo con orden de detención noruega por abuso sexual y fraude
Tracking Pixel Contents