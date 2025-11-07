Euskadi
Detenido un arrendatario de 52 años acusado de agredir sexualmente a su inquilino, de 21, en Vitoria
La víctima acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma
Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven
EP
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 52 años por un presunto delito de agresión sexual a otro hombre, un joven de 21 años, en un inmueble de Vitoria, en el que la víctima acababa de alquilar una habitación al presunto agresor.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en el camarote de un inmueble sito en el barrio Santa Lucía de Vitoria-Gasteiz. La víctima, un hombre de 21 años, acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma. Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven.
El pasado miércoles, la Ertzaintza puso en marcha una investigación para localizar y detener al presunto agresor, un hombre de 52 años, que fue detenido ayer y trasladado a dependencias de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición judicial.
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
- ¿Dónde ver los primeros capítulos de 'Anatomía de un instante'?, la serie sobre el 23F de Alberto Rodríguez
- El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado
- Los ayuntamientos de Andalucía contratarán a 8.000 jóvenes en 2026: empleos de hasta seis meses
- El ‘no’ de Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 6 de noviembre de 2025
- Aprobado el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: luz verde al puente sobre el Guadalquivir
- Nuevo cambio de tiempo en Andalucía: llega un frente frío tras las lluvias