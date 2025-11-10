Muere un trabajador tras caer desde una altura de ocho metros en una nave en Cartaya

Un trabajador ha muerto este lunes tras caer desde una altura de ocho metros en una nave de la localidad onubense de Cartaya, según ha informado Emergencias 112, que ha atendido el suceso en primera instancia.

El accidente se ha producido en una instalación dedicada al mármol en el polígono industrial La Barca sobre las 10:47 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de varios testigos que escucharon pedir auxilio a un hombre.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local, Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento provincial, la víctima ha caído de una altura aproximada de ocho metros. Asimismo, el 112 ha alertado también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.