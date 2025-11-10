El SUP, sobre el tiroteo a policías de Isla Mayor: "Mandan a los agentes a la guerra sin los recursos mínimos"

"Están mandando a nuestros compañeros a la guerra sin los recursos mínimos para proteger sus vidas". Así de contundente se ha mostrado el secretario federal del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía, Ángel Becerra, tras el tiroteo que sufrieron cinco agentes el pasado sábado en Isla Mayor. "Lo que ocurrió hace unos días no ha sido una tragedia mayor gracias a Dios, pero no podemos seguir dependiendo de la suerte".

Desde esta organización sindical han denunciado "la grave falta de medios materiales y humanos con los que los agentes se enfrentan diariamente al narcotráfico en Andalucía". Una situación que, según subrayan desde esta federación del SUP, "pone en riesgo su seguridad y la de la ciudadanía". "Andalucía se está convirtiendo ya en la pequeña Medellín. No podemos afrontar este escenario con los recursos que tenemos", asegura el propio Ángel Becerra a este periódico.

Por eso, para abordar actuaciones como la del pasado sábado, este sindicato exige "dotar inmediatamente a las unidades que combaten el narcotráfico de equipos de protección adecuados, incluyendo cascos balísticos, chalecos de nivel superior y vehículos blindados". "Asimismo, también reclamamos aumentar el número de efectivos con formación específica en operaciones contra el crimen organizado y actualizar el armamento actualmente en uso, ya que los agentes están siendo enviados a intervenciones de alto riesgo con simples pistolas 9mm Parabellum".

Una condecoración para los agentes del operativo

El dispositivo que sufrió el ataque de los narcos estaba compuesto por tres miembros del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) y dos de la unidad de medios aéreos, según ha podido saber este medio. Unos agentes para los que el SUP pide que "sean incluidos en la orden extraordinaria de condecoraciones, y que se les reconozca oficialmente su valor y profesionalidad".

"El compromiso de estos agentes con la sociedad andaluza es incuestionable. Exigimos que ese esfuerzo sea recompensado y, sobre todo, que no se les abandone en el frente del narcotráfico sin los medios necesarios", concluye el propio Becerra tras el último episodio de violencia del narco contra miembros de las fuerzas de seguridad.