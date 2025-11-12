Drones "de alta tecnología" para llevar hachís de Marruecos a casas rurales de Cádiz: así operaba un clan del narcotráfico

Desde Alcalá de los Gazules hasta Marruecos, y desde Marruecos a Tarifa o Vejer cargados de hachís. Así eran los vuelos que hacían los ocho drones "de ala fija y modificados con alta tecnología" operados por un clan desmantelado por la Guardia Civil, según han informado este miércoles de esta institución. La organización criminal estaba compuesta "por personas de países de Europa del Este" que poseían "un amplio conocimiento técnico en el manejo y adaptación de aeronaves no tripuladas".

El desmantelamiento de esta banda se ha ejecutado en el marco de la operación Ruche, que se ha saldado "con la detención de nueve personas y la incautación de 210 kilos de hachís", según detallan desde el Instituto Armado. Asimismo, en las actuaciones practicadas también se han intervenido 320.000 euros en metálico, ocho drones de ala fija y otros 10 aeronaves que se encontraban en taller "para su adaptación".

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras, coordinada por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar, "se inició hace un año al detectar drones que sobrevolaban el Estrecho desde Alcalá de los Gazules", tal como precisan desde la Benemérita. El clan desmantelado "aprovechaba el buen tiempo y la madrugada para enviar a Marruecos aeronaves no tripuladas modificadas con alta tecnología".

"Una vez allí, se cargaba la droga y regresaban a la península para descargar en vuelo sobre zonas de Tarifa y Vejer de la Frontera", señalan desde la Guardia Civil. "A través de luminosos fluorescentes y geolocalizadores que emitían un sonido en la cercanía, la droga era localizada para su posterior almacenaje en casas rurales alquiladas, empleadas como guarderías temporales, para evitar sospechas y asegurar la distribución posterior".

Mientras tanto, los drones empleados en estos viajes regresaban descargados a su punto de partida en Alcalá de los Gazules. Los investigados contaban "con un centro de fabricación, ensamblaje y reparación de los drones en este municipio que funcionaba como taller y donde trabajaban personas con una alta cualificación técnica en sistemas de vuelo remoto, quienes fabricaban y mantenían las aeronaves".