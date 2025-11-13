Sucesos
Intoxicados una mujer y tres menores por una fuga de gas en una vivienda de Algeciras
Los servicios de emergencia se encontraron a estas cuatro personas desmayadas en el suelo
Una mujer y tres menores han resultado intoxicados a causa de un escape de gas en una vivienda en Algeciras, según informa Emergencias 112, quien atendió la incidencia en un primer momento.
El teléfono de emergencias recibió, sobre las 23.00 horas, un aviso en el que solicitaban socorro para varias personas -entre ellos menores- que precisaban auxilio en un domicilio de la calle Mediterráneo. La sala coordinadora de emergencias movilizó de inmediato a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local y Nacional.
Los bomberos y agentes de la Policía Local confirmaron a su llegada que encontraron desmayados en el suelo a un adulto y tres menores, en principio intoxicados por una fuga de gas.
Desde el centro sanitario, se desplazó una uvi móvil, un equipo de emergencias y una ambulancia de traslado, que asistieron a tres menores de 12, 10 y 2 años y a una mujer de 32, todos ellos intoxicados por el gas. Por el momento no se ha dado a conocer en qué estado de salud se encuentran.
