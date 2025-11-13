Sucesos
Muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda en Granada
Otro menor ha resultado herido en el incendio registrado en una vivienda de Las Gabias
EFE
Granada
Una niña de seis años ha muerto y otro menor ha resultado herido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de Las Gabias (Granada).
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José del núcleo de Gabia La Grande pasadas las 17:15 horas de este jueves.
Varios testigos han alertado de que había llamas en la planta baja de una casa y de que un adulto estaba atrapado en la planta superior junto a dos menores.
En el lugar han intervenido agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, Bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
