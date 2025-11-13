Tragedia
Muere un niño de dos años atragantado en Valencia
El pequeño ingirió, al parecer, un anacardo que le ofreció otro niño de más edad y falleció horas más tarde en el hospital
Valencia
Un niño de dos años ha muerto atragantado en Valencia. Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre en un parque del barrio de Campanar sobre las 17 horas, cuando otro niño de más edad le ofreció, al parecer, un anacardo y se atragantó.
Traslado al hospital
Los servicios médicos del SAMU se desplazaron hasta el lugar tras ser requeridos por las Emergencia del 112 y le efectuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar como primero auxilio y los trasladaron a la unidad de pediatría del hospital la Fe de València, donde una hora más, antes de las 19 horas, determinaron su fallecimiento.
- Las telas del Cuarto del Almirante del Alcázar de Sevilla, desgarradas a la espera de una restauración
- La recaudación por el Impuesto de la Renta se dispara en Andalucía: mil millones y 120.000 contribuyentes más
- La ONCE deja 350.000 euros en Nervión y más de 1,6 millones entre tres provincias andaluzas
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- Cae un clan familiar en Las Cabezas con una tonelada de marihuana y varias armas de fuego
- Así es la catedral andaluza que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad: inspiró la Basílica de San Pedro de Roma y tiene un Papa enterrado en ella
- Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
- El antiguo edificio de CCOO en la Plaza del Duque ya enseña su nueva cara: el hotel de 4 estrellas abrirá en 2026