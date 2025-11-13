Sevilla
Los sindicatos policiales reclaman "más protección" tras el tiroteo de Isla Mayor: "Nos están matando"
Más de una treintena de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Andalucía para exigir más apoyo institucional en la lucha contra el narco
Más de una treintena de miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil se han concentrado este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Andalucía para protestar por "el brutal ataque que han sufrido varios agentes en Isla Mayor", tal como ha resumido Carlos Prieto, portavoz de la plataforma Mismo Trabajo Misma Jubilación. "Esta agresión es una evidencia del abandono institucional que sufrimos, que nos deja desprotegidos, sin unos medios proporcionales y sin los instrumentos jurídicos necesarios. Y nos están matando", ha afirmado Prieto.
Según este miembro del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), los efectivos que luchan contra el narco cuentan con "elementos de protección que podrían valer para la seguridad ciudadana normal y corriente, pero no para enfrentarse a la situación que se ve hoy día". "Los traficantes ahora utilizan armas militares. Ha habido una escalada en la violencia de estos grupos del narcotráfico", ha asegurado este representante sindical.
"Es de broma, nadie entiende que la Policía Nacional y la Guardia Civil a día de hoy no sean profesiones de riesgo", ha señalado el propio Carlos Prieto ante los medios de comunicación. "Además, la ciudadanía también debe saber que nos jubilamos con un 40% o un 30% de media menos de pensión", ha denunciado Prieto durante la concentración.
Todas estas declaraciones se producen días después de que unos traficantes dispararan a cinco agentes de la Policía en Isla Mayor. Un ataque que dejó herido de gravedad a un efectivo del Greco y a otros dos dañados, según confirmaron fuentes policiales a El Correo de Andalucía. Uno de ellos recibió el impacto de una bala en el chaleco, lo que le supuesto la fractura de dos costillas, y el otro sufrió una fractura en el tríceps.
