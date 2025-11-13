En Bollullos
Tres detenidos por matar a una persona durante un robo en una casa de Huelva
La víctima en ese momento se encontraba sola, fue inmovilizada y recibió una serie de golpes y patadas con gran violencia
EFE
La Guardia Civil ha detenido a tres personas por el homicidio de una persona en Bollullos Par del Condado (Huelva), cuyo cadáver fue hallado el pasado 9 de noviembre con evidentes signos de violencia en el propio domicilio de la víctima.
Tras el hallazgo del cuerpo sin vida por parte de su padre, los agentes iniciaron una investigación que reveló que tres personas entraron en casa de la víctima, que en ese momento se encontraba sola, y que la inmovilizaron y le propinaron una serie de golpes y patadas con gran violencia, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
La investigación mostró que los autores pertenecían a un grupo delictivo dedicado a la comisión de robos con violencia en distintas localidades, que se caracterizaba por actuar con violencia extrema.
Una vez localizados, los tres presuntos autores han sido detenidos; dos de las detenciones se han producido en una nave contigua a la autovía A-49 y una tercera detención ha tenido lugar en la localidad de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), donde esta persona estaba trabajando.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS). Ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Palma del Condado (Huelva) Plaza nº 1 y la Fiscalía.
- Las telas del Cuarto del Almirante del Alcázar de Sevilla, desgarradas a la espera de una restauración
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- La recaudación por el Impuesto de la Renta se dispara en Andalucía: mil millones y 120.000 contribuyentes más
- La ONCE deja 350.000 euros en Nervión y más de 1,6 millones entre tres provincias andaluzas
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- Cae un clan familiar en Las Cabezas con una tonelada de marihuana y varias armas de fuego
- Así es la catedral andaluza que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad: inspiró la Basílica de San Pedro de Roma y tiene un Papa enterrado en ella
- Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días