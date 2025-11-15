El peso de un autobús, en hachís: solo en noviembre se han incautado más de 9,5 toneladas entre Cádiz y Sevilla

Un autobús urbano pesa unas nueve toneladas y media. Lo mismo que todo el hachís incautado por las autoridades entre Sevilla y Cádiz -sin contar con el Campo de Gibraltar- solo en lo que llevamos de noviembre. Un chocolate que, además, tiene un denominador común: ha entrado por el río. Ya sea el Guadalete o el Guadalquivir, los clanes del narco utilizan desde hace meses estas autovías fluviales para introducir la droga en tierra. Y junto a ellos, casi siempre, un buen arsenal: pistolas, escopetas, fusiles de asalto.

El pasado 2 de noviembre, la Policía Nacional decomisó las dos toneladas de costo que unos traficantes habían metido "por el tramo navegable del Guadalete". Los agentes los siguieron hasta una guardería ubicada en Jerez de la Frontera en la que también encontraron "un AK-47 con su cargador municionado". Una semana después, el día 9, la Guardia Civil impidió un alijo de 3.040 kilos "que pretendía ser introducido por el Guadalquivir" a bordo de una semirrígida.

Justo el mismo río y el mismo tipo embarcación que utilizaron otros narcos para meter el hachís incautado en Isla Mayor. Tal como publicó El Correo de Andalucía, cinco agentes de la Policía se encontraban el pasado sábado vigilando a una organización criminal durante un porte de drogas cuando los tirotearon. Tras este ataque, en el que resultó herido de gravedad un miembro del Greco, se desplegó un operativo en la localidad que de momento ha intervenido 4,5 toneladas de este estupefaciente. En total, en estas tres actuaciones, más de 9.500 kilos.

Narcolanchas por el río cargadas de droga

No es casualidad que todas estas intervenciones tengan a los ríos como protagonistas. "Para las organizaciones es vital este medio. Si no contaran con ellos, les costaría la misma vida meter los cargamentos", asegura Ángel Becerra, secretario federal del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Cuando se ejerce presión policial en un punto concreto, como ocurre en el Campo de Gibraltar, los traficantes cambian las rutas. Por eso vemos ahora cómo pasan por el Guadalquivir y hasta por el Guadiana, algo que era impensable hace un tiempo", señala Becerra.

De ahí que se vieran algunas gomas navegar a toda velocidad a la altura de La Cartuja o incluso La Algaba. Y que se hayan desmantelado narcoembarcaderos o guarderías de droga en plena ribera. No hace falta buscar mucho para encontrar un ejemplo: a finales de octubre, la Benemérita accedió a "una vivienda rural aislada, próxima a la desembocadura del Guadalquivir", donde una organización criminal guardaba "más de 1.400 kilos de hachís, tres fusiles de asalto municionados y dos revólveres".

Fardos de droga y armas incautados en una casa rural en la desembocadura del Guadalquivir. / Guardia Civil

"En mis casi 20 años sobre el terreno, la situación ha empeorado", asegura Antonio Montilla, secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Sevilla. "Los ríos se han convertido en el cauce fundamental de entrada de la droga a la Península, y lo peor es que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos a ver armas de guerra en esta zona", lamenta Montilla. "La escalada de violencia está yendo cada vez a más".

Policías y guardias "frente a un escenario de guerra"

"Por ahí van los perros. ¡Mátalos, mátalos!". Esto fue lo que gritaron los narcos que tirotearon a cinco policías hace justo una semana en Isla Mayor. "Íbamos arrastrados por el suelo y se escuchaban pasar las balas por nuestro lado. En resumen: iban a matarnos", contaba uno de los agentes que sufrió el ataque. Los disparos atravesaron el chaleco de un miembro del Greco, que tuvo que ser operado de urgencia. Otros dos efectivos también resultaron heridos.

"Esto está ya peor que Galicia a finales del siglo XX, con un crimen organizado fuertemente armado y unos niveles brutales de violencia. Se ha visto en Isla Mayor: querían matar a los compañeros", declara Ángel Becerra desde el SUP. "Por eso pedimos que los agentes del Greco reciban formación militar, porque se enfrentan a un escenario de guerra. ¿En qué país se ve que lleven un trípode con un AK-47 en una camioneta, como pasó en Isla Mayor?".

Según Antonio Montilla, esta es "una lucha en la que no hay igualdad". "Sobre todo si comparamos los medios que utilizan ellos con los que usamos nosotros a diario", apunta este representante de la AUGC. "No tenemos recursos ni personal. Y menos mal que contamos con la gran profesionalidad de los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil, porque si no esto sería ya un dislate", opina Montilla.

En solo una quincena se han incautado 9,5 toneladas de hachís entre Cádiz y Sevilla. Y todo ello sin contar con uno de los enclaves históricos del tráfico de esta droga, como el Campo de Gibraltar. 9.500 kilos de chocolate que han cruzado en narcolancha el Estrecho para colarse en España a través de sus ríos. En solo 15 días. Nueve toneladas y media apiladas en fardos de arpillera. Justo el peso de un autobús urbano.