En Alpedrete
Investigan como posible caso de violencia machista la muerte violenta de una mujer que ocurrió este sábado en Madrid
La víctima apareció fallecida con signos de violencia junto a su pareja, ambos de 60 años
EP
MADRID
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 60 años en la localidad madrileña de Alpedrete, según ha informado a través de sus redes sociales.
Fue este sábado cuando Emergencias 112 Comunidad de Madrid informó del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en un chalet de la calle de la Jara del municipio.
El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas. La llamada a Madrid 112 se ha producido a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido.
- La borrasca Claudia cambia este domingo en Andalucía: dos provincias en alerta y lluvias en estos puntos
- Andalucía abre una subasta permanente para vender más de 200 locales, viviendas y suelos que siguen sin comprador
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 15 de noviembre de 2025
- DIRECTO | Inundaciones en varios puntos de Sevilla y Huelva por las lluvias torrenciales de la borrasca Claudia
- Sevilla se enfrenta hoy sábado a 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora, tormentas y vientos de 70km/h
- Los 13 mejores abogados sevillanos del año 2026 según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers
- El SAS anuncia 3.000 contrataciones de la bolsa de enfermería para cubrir vacantes y ampliar plantilla este año
- Las luces de Navidad de Sevilla ya tienen fecha oficial: este será el nuevo diseño para la avenida de la Constitución