El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Asturias: "No podíamos con ella entre cuatro"

Luis Menéndez, hermano de Natalia, la joven asesinada en Asturias en la tarde de este sábado, y pareja de la menor de edad que propinó a su cuñada una puñalada mortal en el vientre que le arrebató la vida en apenas unos minutos, era este domingo por la tarde, a la puerta del tanatorio, un hombre hundido, que trataba de digerir la tragedia que se había abatido unas horas antes sobre su familia. "Nunca imaginé que pudiese hacer algo así", repetía, mientras exhibía una venda en la rodilla, resultado del tremendo episodio de violencia que se vivió a las cuatro de la tarde de este sábado.

Su pareja perdió los estribos por una nimiedad. "Por unas galletas y un redbull", musitó Luis Menéndez. La menor reaccionó golpeando a toda la familia. "A mí me dio un rodillazo y tuvieron que ponerme una venda. Entre los cuatro no podíamos con ella, ni agarrándola del cuello por detrás. Me pegó a mí, pegó a mis padres, y mientras estábamos llamando al 112, apuñaló a mi hermana", relató con un gesto de tristeza.

El joven aseguró que la tragedia ha cambiado sus sentimientos respecto a su pareja. "Yo la quería mucho, pero después de esto no quiero saber nada de ella", aseguró. Junto a Luis Menéndez estaba Ramón, novio de Natalia, y la hermana de éste, totalmente destrozados. Ramón se dolía este sábado de que las autoridades no hubiesen estado más encima del caso de esta menor, lo que quizá hubiese evitado la tragedia.

Un bombero sube al tejado al que la homicida lanzó el arma del crimen. | FERNANDO RODRÍGUEZ / .

El cadáver de Natalia Menéndez fue trasladado a la una y media de la tarde de este domingo al tanatorio de Grullos, localidad de la que procede su padre Javier (su madre es de Grado). Momentos antes había finalizado la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, que confirmó, tal y como adelantó La Nueva España, que la joven murió tras sufrir una única puñalada en el vientre. El informe del forense indica que la causa del fallecimiento fue la grave hemorragia que le causó su cuñada, de 17 años, tras clavarle una navaja de importantes dimensiones, lo que afectó a grandes arterias abdominales. La muerte se produjo en cuestión de minutos. Cuando los servicios médicos de urgencia llegaron, Natalia ya estaba en parada cardiorrespiratoria. La joven apenas había podido dar unos pasos fuera de la vivienda (Casa Ricardo), cayendo al suelo para no levantarse más. A las cinco de la tarde fue declarada fallecida, tras infructuosas maniobras de reanimación.

Cuando llegó el furgón funerario con el cadáver al tanatorio, esperaban varios familiares de la joven, varios tíos, pero no su padre, que seguía en el hospital, en el que ingresó este sábado presa de un ataque de nervios. Tampoco la madre de la joven, Josefina, que según fuentes familiares estaba "trastornada" tras ver morir a su hija. Natalia será enterrada este lunes en el cementerio municipal de la capital candamina, tras el funeral de cuerpo presente que tendrá lugar en la iglesia de Santa María a las cuatro de la tarde.

"Natalia era un pedazo de pan, una buena chica, nunca dio problema alguno", aseguraron sus familiares con tristeza. La joven trabajó un tiempo en una cafetería, pero ahora estaba en paro. Respecto a la detenida por la puñalada, algunos familiares incluso indicaron que no sabían que era menor de edad. "No se puede quitar la vida así a una a persona por una tontería", dijeron, en referencia a la discusión que motivó la violenta reacción de la agresora de 17 años contra la hermana de su novio en el hogar donde vivían.

Al parecer, tal y como adelantó La Nueva España, todo surgió a partir de una riña por unas galletas y un redbull entre las dos cuñadas. La menor consideraba que eran suyos, motivo por el que empezó a ponerse muy violenta, tal como relató su propia pareja, Luis Menéndez.

La ahora arrestada –que según sus familiares, que se presentaron en Aces poco después del crimen, había tenido anteriormente problemas similares de salud, alguno de ellos muy reciente–, reaccionó de manera inesperadamente violenta y acabó quitando la vida a su cuñada de una certera puñalada en el vientre.

Luego emprendió la huida, no sin antes pinchar las ruedas de uno de los coches de la casa y también del camión con el que trabajaban el cabeza de familia y su hijo. Además, rayó la carrocería de un tercer utilitario.

Mientras escapaba, la joven lanzó la navaja utilizada en el crimen al tejado de una vivienda cercana. Los agentes de la Guardia Civil la encontraron en las inmediaciones de la estación de la localidad, con la intención presumible de escapar en tren. Fue trasladada posteriormente a los calabozos del puesto principal de Piedras Blancas, donde al parecer no mostraba signo alguno de afectación, aunque posteriormente habría sufrido un brote violento que obligó a su ingreso.

Este crimen ocurrido en el concejo de Candamo obligó a un importante despliegue de efectivos, tanto de la Guardia Civil, como de los propios Bomberos del SEPA, sin olvidar a los funcionarios judiciales. Por parte de la Guardia Civil, se desplazaron a Aces patrullas de seguridad ciudadana de Piedras Blancas e incluso de Cancienes, así como agentes de la Policía Judicial y de Criminalística, que realizaron la inspección ocular y tomaron diversas muestras, sin olvidar la recuperación del arma homicida. Todo se entregará ahora al Fiscal de Menores.

La joven de 17 años detenida se encuentra ahora ingresada bajo custodia de la Guardia Civil en la unidad psiquiátrica Hospital San Agustín de Avilés. Fuentes judiciales y de la Guardia Civil han informado a la agencia Efe de que tuvo que ser trasladada desde los calabozos del cuartel de Piedras Blancas hasta el centro sanitario dada la "alteración" que presentaba, algo que ha confirmado este periódico.

En principio, está previsto que pase este lunes, una vez que reciba el alta médica, a disposición de la Fiscalía de Menores de Asturias, ya que esta sección será la encargada de la instrucción del caso, y no un juez, al ser la procesada una menor de 18 años.