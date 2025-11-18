Investigación en curso
Los Mossos investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en Barcelona
El hijo de la víctima ha sido detenido tras los hechos ocurridos en L'Hospitalet
Gisela Macedo
Una mujer ha muerto la madrugada de este martes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras, presuntamente, haberse precipitado desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. Por ahora, el caso permanece abierto y las circunstancias del suceso continúan investigándose.
Según han informado fuentes policiales a este diario, el aviso se recibió alrededor de la medianoche del lunes al martes. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar, encontraron a la mujer ya fallecida.
Por este suceso, el hijo de la víctima se encuentra retenido y en dependencias policiales. Por el momento no existe evidencia clara de que se trate de un homicidio, según las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre tras un grave atropello en Sevilla: fue arrastrado desde la Alameda hasta Nervión en los bajos del coche
- Una masa de aire ártico llega a Andalucía y dejará las temperaturas cercanas al cero
- El restaurante de Sevilla que está en un palacio del siglo XIX: con tapas a 3 euros y su propio tablao
- Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa
- Así es el restaurante que Leo Messi ha abierto en Cádiz: tiene su propio Balón de Oro comestible
- José Mercé: 'Por supuesto que tengo ganas de volver a la Bienal, pero cuando me ofrezcan algo que merezca la pena
- A examen la ley que exige un B2 en un idioma extranjero para obtener el título del grado: 'El nivel debe mejorar en Secundaria
- El tablero de los centros comerciales de Sevilla se mueve: nuevas aperturas, transformaciones y cierres