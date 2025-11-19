Desmantelan una de las bandas de aluniceros "más activas de Andalucía": intervenidos ibéricos, tragaperras y bicicletas de alta gama

Guardia Civil y Policía Nacional han desmantelado una banda de aluniceros asentada barrio sevillano del Polígono Sur, "una de las más activas de Andalucía occidental", según ambas instituciones. El pasado 4 de noviembre, cuando se ejecutó la operación conjunta, se informó de que las detenciones de supuestos implicados ascendían a cinco, aunque este mismo martes han elevado la cifra de arrestos hasta las siete personas. Todas ellas por su presunta participación en más de 25 robos en locales para llevarse productos ibéricos, tragaperras y bicicletas de alta gama.

Este grupo criminal estaba dedicado "a la comisión de robos con fuerza en las cosas en establecimientos mediante alunizaje con vehículos robados en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz", señalan desde Guardia Civil y Policía Nacional. "Los integrantes de dicho grupo criminal tenían una intensa actividad delictiva, llegando a desvalijar hasta cuatro comercios en una misma noche".

"La investigación se inició a principios del pasado mes de agosto, cuando los investigadores tuvieron conocimiento del robo de un vehículo en Lebrija que utilizaron esa misma madrugada para alunizar en cuatro establecimientos", detallan estas instituciones. "Tras las primeras indagaciones, se constató que los integrantes de esta banda sustraían vehículos para realizar los alunizajes".

Tragaperras, bicicletas de alta gama y productos ibéricos

Con los avances de las pesquisas, los agentes al cargo comprobaron que detrás del robo de vehículos se encontraba "el entramado delictivo formado por los ahora detenidos". "Los establecimientos hosteleros eran los principales objetivos elegidos por la banda, debido a la posibilidad del robo de tragaperras, convirtiéndose estas máquinas en el botín más codiciado por los integrantes del grupo criminal debido a su alto valor económico".

"En la última fase de la investigación, se observó un cambio de tendencia en cuanto a la elección de los objetivos por parte de la banda criminal, predominando los comercios de alimentación gourmet de productos ibéricos de alto valor económico, así como tiendas de venta de bicicletas de alta gama", subrayan desde Guardia Civil y Policía Nacional. "Finalmente, se efectuaron diversos registros en varios domicilios de la capital sevillana, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira".

En estos registros, los efectivos intervinieron "una considerable cantidad de piezas de productos ibéricos, bicicletas de alto valor económico y las máquinas recreativas". Además, se localizaron "gran variedad de herramientas y vestimenta utilizada para la comisión de los robos, dispositivos de inhibidores de alarma y arranque de vehículos, armas de fuego largas y una plantación indoor con más de 290 plantas de marihuana".

Siete detenidos en una operación conjunta

En el operativo desarrollado por ambas fuerzas de seguridad, se procedió a la detención de siete personas. "Todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio, que actuaban de manera planificada y coordinada, a los que se imputan diversos delitos como pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas o contra la salud pública". Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado prisión provisional para cinco de ellos, mientras que los dos restantes han quedado en libertad con cargos.

"Esta investigación ha sido desarrollada por Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada Patrimonial (EDOP) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, de forma conjunta con el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Sevilla y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva".