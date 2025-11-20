Un clan de Sevilla asesinó a un hombre delante de sus hijos pequeños en Chiclana: iban a robarle la droga
Ocurrió durante la madrugada del pasado 8 de agosto: un varón de 33 años y natural de Jerez de la Frontera fue asesinado de un disparo en su casa de Chiclana, delante de su mujer (de 19 años) y sus dos hijos de corta edad. La Guardia Civil ha detenido a un total de cinco personas por aquel asalto, que se produjo por parte de una organización asentada en Sevilla con la intención de realizar un vuelco de droga en el domicilio.
Narcotráfico