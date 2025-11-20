Guardia Civil

Un clan de Sevilla asesinó a un hombre delante de sus hijos pequeños en Chiclana: iban a robarle la droga

Ocurrió durante la madrugada del pasado 8 de agosto: un varón de 33 años y natural de Jerez de la Frontera fue asesinado de un disparo en su casa de Chiclana, delante de su mujer (de 19 años) y sus dos hijos de corta edad. La Guardia Civil ha detenido a un total de cinco personas por aquel asalto, que se produjo por parte de una organización asentada en Sevilla con la intención de realizar un vuelco de droga en el domicilio.