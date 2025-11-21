Miki López /Demelsa Álvarez

Accidente minero en Asturias: sacan fallecido de la mina de Cangas del Narcea al primero de los mineros atrapados

Los servicios de emergencia del Principado de Asturias se han movilizado tras una alerta por un accidente minero en la explotación ubicada en Vega de Rengos, en el municipio de Cangas del Narcea. La llamada de un trabajador a las 16.58 horas en la tarde de este viernes avisó de que al menos dos compañeros se encontraban atrapados en el segundo nivel de la mina, a un kilómetro y medio, aproximadamente, de la boca de la explotación, tras haberse producido un hundimiento. Más adelante, nuevas informaciones apuntaban a que había un tercer atrapado, aunque después, al parecer, se comprobó que había podido escapar por su cuenta.