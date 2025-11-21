Resuelto el crimen del cadáver calcinado en el Canal de los Presos: lo mataron de un tiro en un narcopiso de Los Pajaritos

El pasado 1 de septiembre apareció un cadáver calcinado en el Canal de los Presos, dentro del término municipal de Alcalá de Guadaíra. El cuerpo se encontraba "en avanzado estado de descomposición", lo que dificultó las labores para determinar la causa de la muerte y de identificación. Pero tras dos meses de investigación, los agentes al cargo han resuelto el caso: a este hombre lo mataron de un tiro en un narcopiso de Los Pajaritos a mediados de agosto. Y tanto el presunto autor del homicidio como una mujer acusada de encubrimiento están detenidos.

"Nada más tener conocimiento de los hechos, los investigadores se trasladaron al lugar de la aparición del cadáver, procediendo a realizar una inspección ocular de manera conjunta con efectivos de Policía Científica, además de otras unidades como la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental, debido a la compleja orografía en la que se encontraba", señalan desde el Cuerpo. En este lugar de "muy díficil acceso", los efectivos localizaron un cadáver "calcinado y en avanzado estado de descomposición".

Esta situación hacía que las tareas para identificar el cuerpo resultaran muy complejas "en un primer momento". "Fue una vez realizada la correspondiente autopsia, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que la causa de la muerte podría corresponderse con un disparo efectuado con un arma de fuego", detallan desde la Policía Nacional. "Una vez estuvo plenamente identificado el cadáver, corroboraron que era el de un varón residente en Los Pajaritos".

La operación Leda, clave en el caso

La propia Policía Nacional desarrolló hace unas semanas la macrooperación Leda contra las redes del narcotráfico precisamente en Los Pajaritos. En el operativo se logró decomisar más de mil plantas de marihuana y arrestar a más de una veintena de supuestos implicados. Pero no solo eso: este despliegue también sirvió para obtener "indicios suficientes para concluir que la muerte de ese varón se produjo a mediados del mes de agosto" por un disparo en la cabeza en un narcopiso de esta barriada.

"El autor se deshizo del cuerpo auxiliado por el entorno familiar, quienes facilitaron el vehículo, trasladándolo hasta el lugar donde fue hallado", informan desde la Policía. Tras llevarlo hasta un punto ubicado en el Canal de los Presos, arrojaron el cadáver por "un agujero, donde posteriormente le prendieron fuego usando gasolina", añaden.

"Para culminar la investigación se procedió a efectuar dos entradas y registros tendentes a la detención del principal investigado, en colaboración con Unidades de Seguridad Ciudadana, concretamente UPR y UIP, procediendo al arresto del autor material así como a una mujer por un presunto delito de encubrimiento", explican fuentes oficiales. Ambos, tanto el presunto autor como la supuesta encubridora, han pasado este jueves a disposición judicial.