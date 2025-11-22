Cae una red de envío de droga entre Sevilla e Ibiza: ocho detenidos por tráfico de marihuana

La Guardia Civil ha procedido a la detención de ocho personas, seis varones y dos mujeres, integrantes de una organización criminal perfectamente jerarquizada como presuntos autores de un Delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación fue iniciada por la Guardia Civil de Sevilla tras sospechar la comisión de una actividad ilícita a través del envío de paquetería que pudiera contener sustancias estupefacientes tras la localización de un paquete con un fuerte olor a marihuana con origen el Aljarafe sevillano y destino Ibiza.

Como consecuencia de estos hechos se desarrolla la operación OSSET POSIDONIA siendo establecido un dispositivo de vigilancia del principal sospechoso por parte de la Guardia Civil de Sevilla, constatando la perfecta organización jerarquizada de todos los integrantes cada una de ellas con funciones claramente establecidas para la fabricación y distribución de las sustancias.

El modus operandi de la organización consistía en la remisión a través de empresas de mensajería de paquetes conteniendo cantidades de marihuana desecada que era enviada desde Sevilla hasta la isla de Ibiza donde otra parte de la organización se encargaba de su recepción y distribución por la zona.

Tras meses de investigación quedando perfectamente acreditada la alta actividad que iba adquiriendo la organización y la plena identificación de todos sus integrantes se procede de manera simultánea a la entrada y registro de cuatro inmuebles ubicados en las localidades de Umbrete y de Ibiza.

En el interior de los distintos inmuebles se procedió a la incautación de aproximadamente 10 kilogramos de marihuana desecada, 17.500 euros en efectivo, diversas sustancias estupefacientes, así como una pistola detonadora y diversa cartuchería específica para arma corta de fuego.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto de San Juan de Aznalfarache junto con el Equipo de Policía Judicial de Ibiza finaliza con la detención de ocho personas, siendo puestas a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntas autoras de un Delito contra la salud pública por tráfico de drogas.