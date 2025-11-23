Sucesos
Detenido un conductor tras el atropello mortal a un hombre de 44 años en Málaga
El suceso se produjo a la 1.15 horas de la noche
EP
Un hombre de 44 años de edad ha fallecido en la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un coche en la calle Rotonda de Suárez en Málaga, cuyo conductor ha sido detenido por la Policía Local una vez ocurrido el accidente mortal.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se produjo a la 1,15 horas de la noche, cuando un testigo alertó al Teléfono de Emergencias 112 de un atropello a un peatón en la calle Rotonda de Suárez. Según detallaba el particular, el hombre quedó tumbado en la acera tras el golpe "gravemente" herido.
Desde el centro coordinador se activó a Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios del 061, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del peatón, un hombre de 44 años de edad que falleció en el mismo lugar del accidente.
Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Málaga han confirmado a Europa Press la detención del conductor del vehículo por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. Además, ha indicado que la investigación de este suceso se ha derivado al Grupo de Investigación de Acidentes de la Policía Local.
