Muere una mujer en un incendio en una casa de campo en Lora del Río

Una mujer de 39 años de edad ha fallecido esta madrugada en un incendio declarado en una casa de campo en Lora del Río (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El Teléfono de Emergencias 112 atendió en la noche de este domingo, sobre las 00,30 horas, un aviso que alertaba de un fuego declarado en una vivienda de la urbanización La Pastora de la localidad sevillana.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos, Policía Local y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer de 39 años de edad.

Los Bomberos procedieron a la extinción del incendio, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se declaró.