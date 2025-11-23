Multitudinaria despedida a Óscar Díaz, uno de los dos mineros fallecidos en Asturias: "Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina"

Multitudinaria despedida al joven minero Óscar Díaz Rodríguez en su pueblo, Posada de Rengos, en el municipio de Cangas del Narcea. La iglesia parroquial se quedó pequeña para dar cabida a todas las personas que quisieron acompañar a su familia en el último adiós a alguien al que todos recordaron por su bondad. El joven, de 32 años, falleció este viernes junto a su compañero Anilson Soares de Brito, al derrumbarse de forma "fortuita" nueve metros del techo de la galería en la que trabajaban, en la explotación de Tyc Narcea, ubicada en Vega de Rengos.

“Le gustaba mucho vivir aquí y la mina”, aseguran quienes compartieron con él momentos desde la infancia. No en vano, su padre había sido minero y la mina en la que perdió la vida apenas está a cinco minutos en coche de su pueblo, por lo que la minería es algo que siempre había estado muy presente en la vida.

La lluvia salpicando en los paraguas era prácticamente el único ruido que se percibía en la plaza de la iglesia de Posada de Rengos donde reinaba un absoluto silencio lleno de respeto y dolor por la familia y la prematura partida de Óscar Díaz Rodríguez.

Un silencio que se rompió con las palabras del párroco Juan José Blanco al iniciar el funeral, en el que reconoció “el compañerismo y sensibilidad frente a esta desgracia abarrotan de personas que quieren daros ese abrazo de cariño, amistad y empatía”.

"Muy injusto"

A los allegados a la familia y al fallecido les costaba encontrar las palabras para expresar el dolor de estos momentos y lo que más se repetía era su mala suerte: “Es muy injusto que se vaya gente tan joven”. Y aseguraban que era “una persona muy buena, es lo que se suele decir en estos casos, pero es que es verdad, era muy bonachón, no tenía maldad, era muy buena persona”.

En el funeral estuvieron presentes el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la delegada de Gobierno, Adriana Lastra, además de diferentes representantes políticos a nivel regional y municipal.

El funeral de Anilson

El funeral por Anilson Soares, que en 2007 había perdido un hermano de 27 años en otro accidente minero, también se celebra esta tarde en la localidad de Caboalles de Abajo, a menos de 40 kilómetros de distancia, pero ya en la provincia de León.

Ambas comunidades autónomas seguirán hasta las 16.00 horas de mañana de luto oficial, decretado durante dos días, por la muerte de ambos mineros en la explotación subterránea gestionada por la empresa TYC Narcea, que cuenta con unos 70 trabajadores y de la que autoridades y sindicatos destacan sus elevados niveles de seguridad.

