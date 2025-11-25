Investigación
Detenido un hombre por retener y agredir sexualmente a una menor a la que captó en redes sociales
La Guardia Civil arrestó al acusado, sobre le que pesaba ya un señalamiento judicial por otra presunta agresión a una menor, tras una denuncia presentada en La Rioja
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años, empadronado en Granada, como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad tras captarla a través de las redes sociales.
La investigación se inició tras la denuncia presentada ante la Guardia Civil en La Rioja, en la que se alertaba de la desaparición de una menor, por lo que los agentes analizaron diversas conversaciones extraídas de su teléfono móvil.
En ese teléfono hallaron mensajes de contenido sexual, explícito y agresivo, enviados por un hombre que había contactado con la menor de edad a través de redes sociales, ha detallado este martes la Guardia Civil en una nota.
Entre los mensajes que había mandado a la víctima se incluían comentarios sobre la diferencia de edad y mostraba una actitud sexualizadora; además de que le había enviado vídeos con contenido sexual violento y de dominación.
Los agentes, ante la situación de desprotección de la menor, realizaron gestiones para localizar al sospechoso y se constató que sobre él, empadronado en Granada, pesaba ya un señalamiento judicial en vigor, de control específico, emitido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa (Barcelona), por una presunta agresión sexual a otra menor de 15 años.
Una vez que la Guardia Civil contactó telefónicamente con el sospechoso, éste reconoció que estaba con la menor desaparecida y se negó a informar de su paradero y a colaborar con los agentes.
Tras las labores de localización, los agentes detuvieron al presunto autor y entregaron a la víctima a sus padres.
