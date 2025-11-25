Detenido por intentar matar a su compañero de trabajo y fugarse corriendo al monte en Jerez

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por intentar matar supuestamente a un compañero de trabajo en Jerez de la Frontera. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre, cuando el arrestado "asestó múltiples puñaladas" a un varón en la finca agrícola en la que ambos residían, tal como detallan desde el Instituto Armado. Tras cometer esta agresión, el presunto autor de este "intento de homicidio" se fugó corriendo al monte, donde permaneció escondido tres días, hasta que las autoridades pudieron localizarle.

La Central Operativa de Servicios de la comandancia de Cádiz recibió el pasado 14 de noviembre por la noche una alerta del centro de salud de La Barca de la Florida, donde atendieron "a una persona gravemente herida por una brutal agresión con arma blanca", explican desde la Benemérita. En las primeras indagaciones, los agentes tuvieron conocimiento de que la víctima "había huido a pie para salvar su vida y realizado una llamada telefónica a unos conocidos, que lo localizaron en medio de la vía pública malherido, agonizando y pidiendo auxilio".

"Tras recabar las primeras pesquisas, los efectivos se dirigieron a una finca en la localidad de Torrecera en la que víctima y autor vivían como empleados de labores agrícolas", apuntan desde la Guardia Civil. En este lugar, los investigadores constataron que había "una gran cantidad de restos de sangre en una habitación", sin que hubiese rastro "del arma utilizada ni del agresor, que había huido del lugar".

"Inmediatamente se organizó un dispositivo policial de búsqueda dirigido por el rquipo de Policía Judicial de Jerez en el que realizaron numerosas investigaciones y que, tres días más tarde, dio sus frutos gracias a la colaboración ciudadana", subrayan desde el Instituto Armado. "El supuesto autor fue localizado oculto en los alrededores de una finca situada en Jerez de la Frontera, a 17 kilómetros del lugar de los hechos, desaliñado, descalzo y con síntomas de hipotermia tras haberse pasado tres días en el monte huyendo a pie".

"Finalmente, el pasado 17 de noviembre se procedió a la detención de M.D.O.R, de 34 años de edad, como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa", informan desde la Guardia Civil. Tras haber sido puesto a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión del presunto autor de estos hechos.