En Yunquera

Hallan el cadáver de un hombre en Málaga e investigan si se trata de una muerte violenta

Se está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido

Coche de la Guardia Civil.

Coche de la Guardia Civil. / EP

EP

MÁLAGA

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este lunes en la localidad malagueña de Yunquera y se investiga si podría tratarse de una muerte violenta.

Así lo han confirmado desde la Guardia Civil, cuerpo que está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido.

En principio, según estas fuentes, aunque habrá que esperar al resultado de la autopsia por parte del forense, al parecer puede tratarse de una muerte violenta.

