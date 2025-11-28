Investigación
Dos detenidos por el incendio mortal en A Coruña
Un hombre falleció este jueves por la tarde tras un incendio en un edificio de la calle San Isidoro y otro permanece ingresado en la UCI con pronóstico grave
Una veintena de familias han sido desalojadas del inmueble, que sigue custodiado por efectivos de la Policía Nacional, encargada de investigar el suceso
Ana Rodríguez
Fuentes policiales confirman este viernes dos detenidos por el incendio de este jueves en un edificio de la calle San Isidoro, en la Sagrada Familia de A Coruña, con un fallecido y un herido que permanece en la UCI del Hospital de A Coruña con pronóstico grave. Fueron detenidos --por homicidio imprudente, según las mismas fuentes--, ya en la tarde-noche del jueves. Una veintena de familias residentes en el edificio donde ocurrió el incendio mortal tuvieron que ser desalojadas y el inmueble sigue custodiado por efectivos de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación del suceso.
El incendio se declaraba este jueves alrededor de las 17.45 horas presuntamente en el cuadro eléctrico del edificio, aunque la Policía Nacional investiga las causas.
La gran cantidad de humo afectó a las escaleras y las viviendas del edificio, y, tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, los Bomberos localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. El personal del Servicio de Urgencias - 061 prestó asistencia sanitaria en el lugar a los heridos, pero solo uno pudo ser trasladado con vida, en estado crítico, mientras que el otro afectado falleció en el lugar. El herido permanece ingresado en la UCI del Hospital de A Coruña con pronóstico grave.
Los servicios de emergencia permanecieron varias horas en la calle, que tuvo que ser cortada al tránsito. El edificio quedó cerrado y custodiado por las autoridades, lo que obligó a desalojar a una veintena de familias, ya que el edificio permanece sin luz, de las cuales las que lo necesitaron fueron realojadas.
El Concello habilitó el Polideportivo de la Sagrada Familia para coordinar las actuaciones y dirimir qué familias necesitaban alternativa habitacional, y la alcaldesa, Inés Rey, se personó en la zona para seguir el operativo.
