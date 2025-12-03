Abortado un alijo de 410 kilos de cocaína que iba a ser desembarcado en Barbate

La Guardia Civil de Cádiz ha frustrado de madrugada un nuevo intento de introducir un alijo de cocaína por la costa de Barbate, con la detención de dos presuntos narcos y la interceptación de 17 fardos que suman unos 410 kilos de droga, en una operación que refuerza la presión policial sobre el tráfico en el litoral gaditano.

Detección desde el SIVE

La intervención se realizó alrededor de las 05:50 horas del pasado 26 de noviembre cuando el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la zona de costa entre las playas de El Palmar y Barbate, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se solicitaron apoyos de unidades de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera para acordonar la zona donde se preveía que pudiera ser el posible desembarco. En el dispositivo policial también participaron la EDOA de Cádiz y la UCO.

Interceptación del alijo

Un seguimiento controlado por parte de los agentes dio como resultado la interceptación de 17 fardos de cocaína, la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, así como la incautación de un arma larga con dos cargadores municionados listos para su uso, tres quads, teléfonos móviles y walkie talkie.

Los detenidos y todo lo incautado fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para la confección de las oportunas diligencias. La operación continúa abierta.