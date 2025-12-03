La Policía alerta de los “chiringuitos financieros”: crecen nuevas estafas de inversión

La Policía Nacional ha advertido este martes sobre el incremento de estafas comedias mediante falsas plataformas de inversión que prometen beneficios rápidos y muy superiores a los productos financieros convencionales. Esta modalidad delictiva es conocida como "Chiringuitos Financieros".

Según una nota remitida por el Cuerpo, estas actuaciones afecta a personas con "cierta capacidad económica y menor familiaridad con herramientas tecnológicas".

La Policía ha indicado que los delincuentes se anuncian en redes sociales y plataformas audiovisuales, utilizando incluso imágenes de personas conocidas para generar confianza. En dichos anuncios, las víctimas son invitadas a pulsar un enlace que les redirige a páginas web fraudulentas donde se les solicita cumplimentar datos personales y bancarios.

Posteriormente, los estafadores contactan telefónicamente para convencer a la víctima de realizar una primera aportación económica, simulando posteriormente beneficios rápidos con el objetivo de que siga invirtiendo más dinero. En algunos casos, llegan a solicitar a los afectados la instalación de aplicaciones de acceso remoto al ordenador o al teléfono móvil, acción que les permite operar directamente con sus cuentas bancarias o supuestas carteras digitales sin conocimiento de la víctima.

Ante esta situación, la Policía ha lanzado una serie de recomendaciones. En primer lugar, ha pedido a los usuarios que desconfíen de cualquier anuncio que ofrezca beneficios extraordinarios o inmediatos. Asimismo que no se faciliten datos bancarios ni claves de acceso a la banca online a terceros, que se verifique siempre en la CNMV si la entidad está autorizada para operar en España y que se contraste cualquier propuesta de inversión con personas de confianza o especialistas.

Además, se recomienda no acceder a plataformas desconocidas que exijan crear cuentas en sistemas criptomonedas para invertir, no permitir el control remoto de su dispositivo a supuestos asesores financieros y desconfiar de llamadas de números extranjeros solicitando información económica.

Por último, también pide evitar realizar nuevos pagos para desbloquear supuestos beneficios y desconfiar de servicios que prometan recuperar el dinero perdido tras una estafa.