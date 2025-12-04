Investigación
Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas
EFE
Valladolid
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.
El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.
Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.
- Andalucía reforzará la inspección y multará con hasta 600.000 euros las viviendas turísticas ilegales desde 2026
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
- Aemet mantiene las alertas hoy miércoles en Andalucía y avisa de tormentas en estas zonas
- Francisco Arquillo rompe su silencio: dará una conferencia sobre la restauración de la Macarena
- La conferencia de Francisco Arquillo sobre la Macarena, suspendida por orden de la Hermandad
- ¿Quién es Francisco Arquillo?: De 'médico' de cabecera de la Macarena al restaurador que abrió una herida en Sevilla
- Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días