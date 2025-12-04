Sucesos
Investigan a un motorista por circular 15 kilómetros en sentido contrario por la AP-4
Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 21 de noviembre a la altura del kilómetro 85
La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de un ciclomotor que condujo durante 15 kilómetros hacia Cádiz por la autopista AP-4 en sentido contrario, es decir, por los carriles en dirección a Sevilla.
Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 21 de noviembre, cuando la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Cádiz recibió varias llamadas de usuarios de la vía alertando de la presencia de un ciclomotor circulando en sentido contrario en la AP-4, a la altura del kilómetro 85, ha detallado el Instituto Armado en una nota.
Ante esta circunstancia, los agentes establecieron un dispositivo de corte de la circulación de la vía para garantizar la seguridad vial y evitar un posible siniestro en esta autovía que conecta las provincias de Cádiz y Sevilla.
La Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil, ha llevado a cabo la investigación del conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial al circular un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, recogido en el artículo 380 del Código Penal y castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta seis años.
Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, las mismas serán entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de los de Puerto Real (Cádiz).
