Investigación
Detenido un joven en Madrid por el presunto homicidio de su padre
Un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas
EP
Un joven ha sido detenido en la noche de este viernes en Madrid por el presunto homicidio de su padre, un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos han ocurrido en la calle Fenelón del distrito San Blas-Canillejas de Madrid, a la altura del número 14, sobre las 20.20 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso a través de varias llamadas, en las que se advertía que se había producido una agresión.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional y una UVI móvil con sanitarios del Summa 112, que han encontrado dentro de una vivienda el cuerpo ya sin vida del hombre de 59 años que presentaba varias heridas incisas.
El personal sanitario sólo ha podido confirmar el fallecimiento y, sin manipular el cuerpo, lo ha puesto a disposición judicial.
