Asesinato
Detienen en Perú a 'Chuki', el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo
Cristian Hernán Yong Granadino estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol
EFE
La Policía Nacional de Perú detuvo este viernes en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.
"El sujeto es responsable del asesinato de la menor Silvia Rodríguez Fernández (16 años), en Leganés (España), crimen que generó gran conmoción internacional. Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, fue finalmente ubicado gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica", informó la Policía el viernes en un comunicado.
La captura se dio a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima quienes verificaron que el prófugo contaba con documento nacional de identidad falso con otro apellido.
- Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
- Aviso amarillo en Andalucía: Aemet alerta a estas provincias antes del puente de diciembre
- Andalucía abonará una nómina extra a profesores y sanitarios en diciembre: la Junta pagará la subida salarial del 2,5%
- Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 5 de diciembre de 2025
- ¿Abre Mercadona, Lidl y Carrefour el 6 y 8 diciembre en Sevilla?
- Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
- Cajasol mueve ficha con Torre Sevilla y muestra a la Caixa 'su interés' en la compra: operación de más de 130 millones de euros