Investigación
Herido un hombre tras ser apuñalado en el antiguo cauce del Turia en Valencia
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida
EP
Un hombre ha resultado herido en la madrugada de este domingo al ser apuñalado en el pecho cuando se encontraba en el antiguo cauce del río Turia en Valencia, según ha avanzado Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Agentes del Grupo de Homicidios se han hecho cargo de las investigaciones del suceso. Alrededor de las 0.30-1.00 horas de la madrugada de este domingo entró una llamada en la sala de la Policía de una persona que alertaba de que se acababa de encontrar a un hombre herido tendido en el suelo.
Esa persona explicó que mientras paseaba por el viejo cauce se encontró a una persona consciente, que estaba pidiendo ayuda y que presentaba heridas sangrantes en el pecho, según las fuentes policiales consultadas.
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Científica para examinar la zona y recabar pruebas que ayuden a la investigación, de la que se ha hecho cargo el grupo de Homicidios.
