Galicia
Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
La Policía Nacional investiga los hechos para esclarecer lo sucedido
Anxo Bentrón
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de un trágico accidente doméstico ocurrido en la tarde de este sábado en Santiago, donde una mujer falleció después de que una nevera se desplomara sobre ella en su vivienda de la rúa Ramón Cabanillas.
Según ha informado el 112 Galicia, el aviso llegó a la central de emergencias pocos minutos antes de las 19.00 horas. Fue un familiar quien, alarmado, contactó con el servicio autonómico para solicitar asistencia médica urgente para su hermana, que permanecía con una pierna atrapada bajo el electrodoméstico y sin responder a estímulos.
De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias comunicó la situación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó al lugar una unidad médica. A su llegada, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.
Ante la gravedad del suceso, se solicitó la presencia de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago con el objetivo de conocer las circunstancias del trágico suceso, así como las causas exactas de la muerte.
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
- Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 6 de diciembre de 2025
- El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: 'Me lo quitan todo
- Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
- Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo
- Andalucía abonará una nómina extra a profesores y sanitarios en diciembre: la Junta pagará la subida salarial del 2,5%