Palas de Rei
Muere una mujer de 51 años y otras cinco personas resultan afectadas en el incendio de una vivienda en Lugo
El fuego se originó en la parte baja de la vivienda y calcinó el porche, donde se hallaban adornos navideños
R. V.
Una mujer de 51 años, A. Z. G. , ha fallecido esta madrugada y otras cinco personas han resultado afectadas en un incendio en una vivienda de Palas de Rei, en Lugo. Fue uno de los habitantes de la casa quien, sobre las 6.15 horas de este lunes, alertó al 112 de que el inmueble estaba ardiendo con varios miembros de su familia en el interior.
Las llamas se habrían originado en la planta baja, en el porche de madera - donde se hallaban adornos navideños- y el humo se propagó por todas las estancias.
El servicio gallego de emergencias trasladó la alerta a 061, Bomberos de Chantada, GES de Monterroso y Guardia Civil.
A su llegada a la vivienda, situada en A Graña -en la parroquia de San Xiao do Camiño- los agentes de la Guardia Civil advirtieron que una de las personas no había logrado salir. Su cuerpo fue localizado en una habitación.
Los afectados fueron evacuados al Hospital Lucus Augusti: tres mujeres de 27 (D. P.), 39 (D. Z. G) y 67 (V. G. A.) años; un hombre de 66 (J. C. V.); y un menor. Urxencias Sanitarias movilizó a dos ambulancias asistenciales de Soporte Vital Básico y a personal sanitario del PAC de Palas de Rei.
