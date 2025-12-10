Investigación
Apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja (Alicante)
La Policía Local de Orihuela arresta a una mujer neerlandesa de unos 50 años en la urbanización de Rocío del Mar
Loreto Mármol
Una mujer neerlandesa de unos 50 años intentó robar en un bar armada con dos cuchillos. Después, salió del local y apuñaló en la vía pública a un trabajador del servicio de Correos, causándole lesiones en un antebrazo.
Posteriormente, entró en otro restaurante y apuñaló a dos personas más, causando a una de las víctimas lesiones en el pecho.
Los hechos se produjeron sobre las 20.20 horas de este martes en una zona de restaurantes de la urbanización de Rocío del Mar, en Torrevieja (Alicante), según han señalado a este periódico fuentes municipales.
Dos patrullas de la Policía Local de Orihuela arrestaron a la presunta autora de la agresión en colaboración con la Policía Local de Torrevieja. Aunque la zona se encuentra en el término municipal de Torrevieja , es limítrofe entre ambos municipios.
Tras ser informada de sus derechos y de los motivos de la detención, los agentes entregaron a la arrestada a la Guardia Civil de Torrevieja, que se hizo cargo de su custodia y de la continuación de las diligencias policiales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde al 'acuerdo histórico' para subir salarios: 'Los funcionarios andaluces cobrarán como en otras comunidades
- Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
- El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
- Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
- ¿Qué nos enseña la Macarena?: cinco lecturas después de una restauración histórica
- Los médicos paran cuatro días en Andalucía: todos los motivos de la huelga y cómo actuar si tienes cita
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 9 de diciembre de 2025