Sucesos
Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Rota
Los hechos han ocurrido en la playa de Los Galeones
Un hombre ha aparecido muerto en una playa de Rota (Cádiz) durante la mañana de este jueves. El varón ha sido encontrado sin vida por diferentes testigos, según detallan los servicios de Emergencias del 112 de Andalucía. La primera llamada fue de un ciudadano pasadas las 9.00 horas que alertó de lo sucedido.
La persona fallecida llevaba varios días en el agua
Los hechos han ocurrido en la orilla de la playa de Los Galeones. Hasta el lugar se trasladaron los servicios sanitarios del 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional.
Precisamente, fuentes de la Policía Nacional y Local han confirmado que la persona fallecida es un varón de unos 70 años que podría llevar varios días en el agua. Ha quedado activado el protocolo judicial.
