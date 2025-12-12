Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Evaluación funcionariosLluvias AndalucíaVacunación sin citaLimpieza Sevilla EsteAscensos funcionarios JuntaSuperávit Junta
instagramlinkedin

Investigación

Detenidos un padre y una madre por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real

Efectivos policiales y sanitarios se han desplazado al lugar de los hechos, un piso ocupado del centro de la ciudad

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / EP

EP

Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de seis meses.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que ambos progenitores están detenidos tras detectar indicios por muerte violenta. El suceso se ha producido en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado, según han indicado las mismas fuentes.

La investigación se centra en esclarecer la autoría de los hechos, después de que los primeros indicios apunten a una muerte violenta del bebé.

Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional en torno a las 10.30 horas, tras recibirse llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble. Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida del menor.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y el grado de participación de los progenitores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias
  2. Juan Andrés, funcionario de la Junta de Andalucía: 'La subida salarial hacia muchísima falta, estamos deseándola
  3. Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
  4. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 11 de diciembre de 2025
  5. Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus
  6. El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma
  7. Habrá lluvias fuertes': el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja
  8. Andalucía convoca sus primeras oposiciones para catedráticos de institutos en 20 años con 1.500 plazas

Carmen Vargas reclama una "financiación justa" en su estreno como rectora de la Universidad de Sevilla

Carmen Vargas reclama una "financiación justa" en su estreno como rectora de la Universidad de Sevilla

Tomares "baila por la infancia" este sábado con la nueva gala solidaria de Tierra de Hombres

Tomares "baila por la infancia" este sábado con la nueva gala solidaria de Tierra de Hombres

Vídeo | Acto de investidura de Carmen Vargas como rectora de la Universidad de Sevilla

Un fallecido en un grave accidente en Guillena: cortada la Autovía de la Plata por la colisión entre dos camiones

Un fallecido en un grave accidente en Guillena: cortada la Autovía de la Plata por la colisión entre dos camiones

Vídeo | Un fallecido en un grave accidente en Guillena: cortada la Autovía de la Plata por la colisión entre dos camiones

Estos son los planes que puedes hacer con los más pequeños si llueve esta Navidad en Sevilla

Estos son los planes que puedes hacer con los más pequeños si llueve esta Navidad en Sevilla

Teatro, talleres y música: todos los planes para disfrutar este fin de semana en Sevilla

Teatro, talleres y música: todos los planes para disfrutar este fin de semana en Sevilla
Tracking Pixel Contents