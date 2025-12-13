Abraham Pérez

Minuto de silencio para condenar el asesinato machista de Nati en Valencia

Silencio, rabia y dolor por la muerte de Natividad Heredia Torres, la vecina de Catarroja presuntamente asesinada a golpes por su pareja, Juan Carlos R. Ch., un maltratador con múltiples antecedentes por violencia de género, ya en prisión como presunto autor del crimen machista que ha conmocionado a los vecinos y vecinas de la localidad de l'Horta Sud. Este viernes, decenas de personas se han concentrado en las puertas del ayuntamiento para homenajear a Nati y trasladar su solidaridad a sus familiares. También para mostrar su rechazo a la violencia machista, una "lacra social que tenemos que combatir desde todos los ámbitos", tal y como ha destacado la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. Más información