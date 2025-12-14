Secciones

Así actuaba el falso ojeador de fútbol que abusó de 61 menores en Canarias

L. P.

La Guardia Civil ha detenido a un individuo por cometer graves delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, haciéndose pasar por representante deportivo. La investigación, bautizada como 'Fake manager, ha identificado a 61 víctimas, todas ellas menores de edad, que no habían formalizado denuncia antes. En algunos casos, el ahora detenido llegó incluso a mantener relaciones íntimas con algunas víctimas. Más información

