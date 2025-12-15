AUGC alerta de una lucha desigual contra el narco en Andalucía: "Los guardias civiles estamos abandonados por las instituciones"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lanzado este lunes una advertencia clara: la lucha contra el narco en Andalucía es desigual. En una mesa redonda celebrada en Sevilla, los agentes intervinientes han coincidido en señalar que los clanes de la droga se han "adaptado a las nuevas tecnologías y desarrollado complejas formas de introducción de estupefacientes". Una situación que resulta "inversamente proporcional" al incremento de efectivos de la Benemérita en esta comunidad autonóma.

"En Andalucía faltan miles de guardias civiles. Esta carencia multiplica las dificultades en avisos como los alijos de droga, especialmente en provincias como Huelva y Cádiz", ha subrayado durante su turno el secretario provincial de la AUGC en Huelva, Lucas Lavilla. "Además, no contamos con protocolos establecidos para actuar cuando una lancha accede por un río. No sabemos qué más tiene que ocurrir en España ni cuántos agentes más tienen que ser asesinados para que se nos reconozca como profesión de riesgo", ha afirmado Lavilla.

Todo ello en un escenario en el que "se está incautado armamento de fabricación alemana, francesa o checa". "Estas armas de guerra suponen la automática muerte de un policía o guardia civil", ha advertido este representante de la AUGC. "Nos sentimos abandonados por la administración, porque no lucha para que el Instituto Armado tenga todo lo que necesita, tanto a nivel material como personal", ha lamentado por su parte Víctor Carrasco, secretario general de esta asociación en Cádiz.

Embarcaciones "obsoletas y fuera de servicio"

En esta lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, desde AUGC también han señalado "la grave situación" en la que se encuentra la flota marítima en Andalucía. Según José Manuel Cerezo, miembro del Servicio Marítimo de Almería, las embarcaciones actuales están "obsoletas y permanecen con frecuencia fuera de servicio", bien por revisiones periódicas o por averías, lo que "limita" la capacidad operativa.

"Todos los días tenemos incidencias con narcolanchas o con embarcaciones petaqueras. Y las vivimos con una impotencia absoluta, porque no nos da para luchar contra ellas", ha confesado por su parte Víctor Carrasco. "La tragedia de Barbate, en la que mataron a dos compañeros, no ha servido de nada. Hace unas semanas se volvieron a ver gomas en el puerto y no se pudo hacer nada. Seguimos con el mismo material penoso de trabajo y siendo los mismos".