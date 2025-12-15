FUEGO EN LA CAPITAL
Desalojada la Torre Foster de Madrid tras un pequeño incendio en el sótano
Las llamas, que brotaron al incendiarse un trasformador, no han dejado heridos de ninguna consideración
Javier Niño González
Fuego en el corazón de Madrid. La Torre Foster, uno de los grandes bloques de la zona financiera de las Cuatro Torres, ha sido evacuada preventivamente en la mañana de este lunes. El incidente en el edificio ubicado en el paseo de la Castellana de la capital se produjo alrededor de las 09:30 horas, posiblemente tras arder un transformador eléctrico ubicado en el sótano,.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Madrid, que ya han logrado extinguir las llamas y ventilar el humo. El suceso no ha dejado ni heridos ni intoxicados por inhalación de humo, si bien ha asustado a los trabajadores, que se han visto obligados a abandonar el edificio tras interrumpirse el suministro eléctrico para evitar males mayores.
En estos momentos, tanto bomberos como los servicios de seguridad de la torre se encuentran limpiando la zona y asegurando el edificio para que sea segura la vuelta al edificio.
Moeve, la principal compañía que tiene sus oficinas centrales en la Torre Foster, ha explicado en redes que el desalojo se ha producido "como medida de precaución" ante el fallo eléctrico. "Estamos trabajando con la propiedad del edificio para reestablecer las instalaciones y recuperar la actividad lo antes posible, salvaguardando en todo momento la seguridad de las personas", añade la empresa.
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
- María José, interina en Andalucía: 'Es mejor que no salgan plazas de maestro en las oposiciones de 2026
- Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP
- Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
- La reposición al culto de la Macarena arrasa en televisión con más de 146.000 espectadores de 19 países diferentes
- La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes